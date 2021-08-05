Kütahyalı oto kurtarıcıdan yangın bölgesine yardım kampanyası
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Kütahyalı oto kurtarıcıdan yangın bölgesine yardım kampanyası

Kütahyalı oto kurtarıcıdan yangın bölgesine yardım kampanyası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'da faaliyet gösteren oto kurtarıcı yetkilisi Burhan Yılmaz, açtığı yardım kampanyası ile Manavgat'a saman, su, mama ve temel ihtiyaç maddeleri ulaştıracağını, tüm yardımseverlerden destek beklediğini belirtti.

Kütahya'da faaliyet gösteren oto kurtarıcı yetkilisi Burhan Yılmaz, açtığı yardım kampanyası ile Manavgat'a saman, su, mama ve temel ihtiyaç maddeleri ulaştıracağını, tüm yardımseverlerden destek beklediğini belirtti.

Toplanan yardımları merkezdeki toplanma alanına değil, köylere kendi elleriyle teslim edeceklerini söyleyen Burhan Yılmaz, "Önümüzdeki hafta içi araçlarımızın doluluk oranına göre yangın bölgesine hareket edilecektir. Araçlarımızın hepsi dolmasa bile en geç cuma gününe kadar bekleyecek akşamına hareket edeceğiz. Hayırsever vatandaşlar yardımlarını sanayideki açık oto pazarı karşısında bulunan Makine Oto Kurtarıcı dükkanına teslim edebilirler. İhtiyaç malzemelerini, yara kremi, bebek bezi, su, kedi köpek maması, saman balyası, erzak, yastık, yorgan, ağrı kesici ve kıyafet olarak belirledik. 3 aracımızla başlattığımız kampanyamızda şu an 7 aracımız ihtiyaç malzemeleriyle doldu. Kütahya'dan aracımızla cuma aksamı çıkış yapacağız ve yangın bölgesinde sıcak yemek yapıp 2 bin 500 kişiye dağıtımını gerçekleştireceğiz " dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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