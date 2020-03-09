KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi - Haber
Çardaklı, Tavşanlı, Güncel

KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildiKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

09.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:38
KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde yaralı olarak bulunan sokak köpeği hayvan seveler tarafından hayvan barınağına teslim edilerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan Necdet Demirat, Çardaklı Mahallesi yakınlarında yaralı halde bulduğu sokak köpeğini Tavşanlı Bakımevi görevlilerine haber verilerek teslim etti. Köpeği kötü halde görünce çok üzüldüğünü ifade eden Necdet Demirat, 'Sahipsiz bu hasta canımızı görünce çok üzüldüm. Tavşanlı Bakımevi veterinerleri daha önceleri de teslim ettiğimiz köpeklerle çok iyi ilgileniyor. Bugün bitkin halde hastalıktan yaralı halde bulduğumuz bu kangal köpeği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyor' dedi. Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.ği yetkililere teslim etmek için haber verdik. Tavşanlı Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine çok teşekkür ederiz. Bu canlarımıza sahip çıkıyorö dedi. Hayvan barınağına götürülen köpek tedavi altına alındı.

KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Haber
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Haber
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Haber
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Haber
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Vladimir Putin İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Can Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hikmet Karaman Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: KÜTAHYA-Yaralı olarak bulunan köpek bakımevine teslim edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:09:29. #1.15#