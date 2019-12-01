Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdıKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı düşerken, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Yoğun sisle birlikte ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşandı. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Haber Videosu: Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı