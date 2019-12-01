Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı
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Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.

01.12.2019 19:03 | Son Güncelleme: 01.12.2019 19:08
Kütahya'ya mevsimin ilk karı yağdı

'nın ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı, ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor.


Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk kar yağışı ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor.


Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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