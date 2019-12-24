Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi
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Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildiKütahya'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.?nın evinde arama yapan jandarma ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

24.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 24.12.2019 20:20
Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

Tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi

'da cezaevinde bulunan tutuklu Kemal A.?nın evinde arama yapan ekipleri, odalara serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kemal A.?nın kullandığı evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla evde arama yapan jandarma ekipleri, evin odalarına serilmiş ve iplere sarılı vaziyette kurumaya bırakılmış 38 kilo esrar ele geçirdi. Yaklaşık 15 gün önce polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan Kemal A.'nın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Kütahya tutuklunun evinde 38 kilo esrar ele geçirildi
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