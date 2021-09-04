Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı

Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Burcu Güneş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde sevenlerini coşturdu.

Burcu Güneş, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde verdiği konserde sevenlerini coşturdu.

Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatçı ünlü sanatçı Burcu Güneş Tavşanlı'da sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde yaklaşık 2 saat sahnede kalan Güneş, sevilen şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşattı.

Güçlü yorumu ile başarılı bir müzik kariyerine imza atan Burcu Güneş, Tavşanlı'da unutulmaz bir konsere imza attı. Sevilen şarkılarını seslendiren Burcu Güneş, konsere olan ilgiden de memnuniyet duydu. Konserde ön sıraları dolduran gençler ünlü sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Gazetecilerin konser öncesi sorularını cevaplayan Burcu Güneş, yakın zamanda çıkarmayı düşündüğü albüm hakkında şunları söyledi: "Albüm ile ilgili herşey bitti. Doğru zamanı bekliyoruz. Her şeyin daha iyi gittiği insanların keyifli olduğunu düşündüğüm zamanda çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü müziğe odaklanmalarını istiyorum biraz daha. Biliyorsunuz single single veriyoruz artık, insanlar odaklanamıyor eskisi gibi albüm dinlemeye, eskisi gibi arşivler yapmaya diye. O yüzden o iki yılda bir albüm çıkarma dönemleri kimsede kalmadı. Ama biz uzun zamandır single single giderken insanların doya doya dinleyebileceği bir proje çıkartmak istediğimiz için, biraz da benden böyle şeyler beklendiği için ne kadar yıllar geçse de arşivlik işler her zaman isteniyor benden. O nedenle doğru zamanda çıkaracağız inşallah, herşeyi bitti." - KÜTAHYA

Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan
Magazin Münir Özkul Mesut Akusta Haluk Levent Derya Baykal
Spor Marcao Şenol Güneş Fatih Terim Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya Tavşanlı'da Burcu Güneş rüzgarı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 11:07:45. #1.15#

title