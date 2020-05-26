KÜTAHYA Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar
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KÜTAHYA Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar

Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar (2)AFAD KÖYDE İNCELEME YAPTIKütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı yüksek tepelerden kaya parçaların düştüğü bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde Kütahya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

26.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:36

Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar (2)

AFAD KÖYDE İNCELEME YAPTI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı yüksek tepelerden kaya parçaların düştüğü bin 500 nüfuslu Ayvalı köyünde Kütahya Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı. Uydu haritasıyla kayalık tepeleri ve evlerin bulunduğu bölgede araştırma yapan AFAD ekipleri kayalık alan ve köy arasında bulunan patika yola tedbir amacıyla istinat duvarı yapılabileceğini tespit etti. Hazırlanan ön inceleme raporunun ardından ekipler köyden ayrıldı. Bazı köy evlerinin bahçesinde yer alan kömürlüklerin çatısına da kaya parçalarının düştüğü görüldü.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ise köyde tedbir alınacağını belirterek, 'Keşif bedelleri çıkartılıp AFAD Daire Başkanlığından ödenek talep edeceğiz. Proje onaylanıp gerekli ödenek gönderildikten sonra ihale ve yapım süreci en kısa sürede başlayacak. Ayvalı köyüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük kaza bela ve afetlerden milletimizi korusun' diye konuştu.

KÜTAHYA Kaya düşmesi korkusuyla yaşıyorlar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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