Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti

Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya İl Özel İdaresi, 546 köye çöp toplama hizmeti verdiği bildirildi.

Kütahya İl Özel İdaresi, 546 köye çöp toplama hizmeti verdiği bildirildi.

Bu hizmet kapsamında; Merkez ilçe köylerine 2, Altıntaş-Dumlupınar köylerine 1, Aslanapa-Çavdarhisar köylerine 1, Emet köylerine 1, Hisarcık köylerine 1, Şaphane-Pazarlar köylerine 1, Gediz köylerine 2, Simav Köylerine 2, Tavşanlı köylerine 2, Domaniç köylerine 1 olmak üzere toplamda 14 ekip 42 personel çalışıyor. 546 köy 2020 yılı içerisinde 14 bin ton, 2021 yılı içerisinde 9.500 ton toplanan çöp bertaraf edilmesi için Kütahya merkez ilçede yer alan KÜKAB döküm sahasına teslim edildi.

Ayrıca İdare, 546 köyde 6 ekip 18 personel ile sinek ve haşerelere karşı mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Köylerin yaşanabilir hale gelmesi ve köy halkının yaşam kalitesinin artırılması için altyapı, yol, eğitim gibi alanlardaki yatırımlarının yanı sıra sağlıklı ve temiz bir çevre için de mücadele veren Kütahya İl Özel İdaresi, köylerde belirli bir program dahilinde çöp toplama ve sinek-haşere ilaçlama çalışmalarına devam edecek. - KÜTAHYA

Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti
Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Marcao Mesut Özil Sadık Çiftpınar Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya İl Özel İdaresi'nden 546 köye çöp toplama hizmeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 12:46:35. #1.14#

title