Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Kütahya'da hamile genç kadını tekmeleyen muhtar ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar hastanede güvenlik güçlerine saldırdı. Yapılan kontrolde muhtarın 1.89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

25.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:24

Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde hamile bir kadını tekmeleyen alkollü muhtar ile mahalleli arasında kavga çıktı. Hastanede tedavi altına alınan muhtar kendisinden olayla ilgili bilgi almak isteyen polislere de hakaret edip saldırdı.

HAMİLE KADINI TEKMELEDİ, MAHALLELİ İLE ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Dün gece Osman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi.

Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, linçten kurtaran polise de saldırdı

KENDİSİNDEN OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALAN POLİSE DE SALDIRDI

Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, linçten kurtaran polise de saldırdı
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Haber
Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu Haber
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Evinin önünde oturan vatandaşı darp eden polisler hakkında soruşturma başlatıldı
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
Ulu Cami önünde insanlara İslam'ı anlatan 'Filozof Ramazan' akıl hastanesine yatırıldı
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
Zeynep'in annesi, milli boksöre lanet okudu: Katil, kızımı parçaladın
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit eşinin paylaşımı, korona yüzünden buruk geçen bayramı daha da trajik hale getirdi
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan dans şov
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hazal Kaya Demet Akalın Acun Ilıcalı Hande Ataizi
Spor Can Bartu Caner Erkin Kenan Sofuoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Muğla Şehit Antalya Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 17:24:15. #1.14#
title