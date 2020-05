Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Kütahya'da hamile genç kadını tekmeleyen muhtar ile mahalle halkı arasında kavga çıktı. Polis, kalabalığa biber gazıyla müdahale ederken, alkollü olduğu belirlenen muhtar hastanede güvenlik güçlerine saldırdı. Yapılan kontrolde muhtarın 1.89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kütahya Osman Gazi Mahallesi'nde hamile bir kadını tekmeleyen alkollü muhtar ile mahalleli arasında kavga çıktı. Hastanede tedavi altına alınan muhtar kendisinden olayla ilgili bilgi almak isteyen polislere de hakaret edip saldırdı.

HAMİLE KADINI TEKMELEDİ, MAHALLELİ İLE ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Dün gece Osman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, mahalle muhtarı M.Y., tartıştığı hamile T.Ş.'yi tekmeledi. Duruma tepki gösteren mahalle halkı ile muhtar M.Y. arasında arbede çıktı. Muhtar, iddiaya göre kendisine tüfekle ateş edildiğini öne sürerek ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polis sokağa çıkan yaklaşık 70 kişiyi biber gazi kullanarak dağıtıp, evlerine gönderdi.

KENDİSİNDEN OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALAN POLİSE DE SALDIRDI

Muhtar M.Y., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yapılan kontrolde 1.89 promil alkollü olduğu tespit edilen muhtar M.Y., olayla ilgili kendisinden bilgi almak isteyen polislere hakaret ederek saldırdı. Gözaltına alınan M.Y., sağlık kontrolünün ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü. Hamile kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA