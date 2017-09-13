Kütahya'daki Orman Yangınları

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vural Kavuncu, Domaniç ve Emet ilçelerinde orman yangını yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.



Çukurca beldesinde oluşturulan kriz merkezini ziyaret eden Kavuncu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, orman yangınları nedeniyle Kütahya'nın iki büyük felaket yaşadığını söyledi.



Fedakarca yapılan mücadeleler sonucunda yangınların kontrol altına alınabildiğini ifade eden Vural Kavuncu, şöyle konuştu:



"Çukurca yakınlarında başlayan orman yangını, çok hızlı ilerleyerek batı istikametine doğru yol aldı. Bakanımızın talimatıyla birlikte bütün kaynaklar harekete geçirildi. Çevre vilayetlerden arazözler, itfaiye ekipleri, helikopterler, uçaklar ve vatandaşlarımız büyük özveriyle çalıştı. İnşallah böyle felaketleri bir daha yaşamayız."



Kavuncu, yangın çıkan bölgelerde soğutma çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.