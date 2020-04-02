Kütahya'daki meslek lisesinde bebek ve çocuklara özel tıbbi maske üretimi Kütahya'da Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bebek ve çocuk maskesi üretimine başladı.

Kütahya'da Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bebek ve çocuk maskesi üretimine başladı.

Zafertepe Mahallesi'nde faaliyet gösteren okulda döner sermaye yöntemiyle kurulan atölyede üretilen tıbbi maskeler bebek ve çocukların kullanımına sunulacak.

Okul Müdürü Nur Öziltürk, AA muhabirine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle tek kullanımlık maske üretimine başladıklarını söyledi.

Virüse karşı bebek ve çocukların korunmasında maskenin önemli olduğunu belirten Öziltürk, şöyle devam etti:

"Koronavirüs sadece yaşlılar için tehdit içermiyor. Bu virüs bebek ve çocuklar için de bir tehdit. Aynı zamanda çocuklar taşıyıcı da olabiliyor. Yaptığımız araştırmada ise bebek ve çocuklara yönelik maske üretimine rastlamadık. Biz de okul olarak bu durumu göz önünde bulundurduk ve Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Bölümünde bebek ve çocuklara uygun maske tasarımı yaptık. Aynı bölümde oluşturduğumuz atölyede de öğrencilerimizle üretime başladık."

Öziltürk, bebek ve çocuk maskesi üreterek aynı zamanda farkındalık oluşturduklarına inandıklarını dile getirdi.

"Yetişkinler için üretilen maskeler çocuklara büyük geliyor"

Günde yaklaşık 5 bin maske ürettiklerini bildiren Öziltürk, "Sosyal mesafeyi koruyarak 20 öğrencimizle dönüşümlü olarak üretim yapıyoruz. Öğrencilerimiz, çalışmaları karşılığında kazandıkları parayla aile ekonomisine katkı sağlıyor." dedi.

Nur Öziltürk, yetişkinler için üretilen tek kullanımlık maskelerin bebek ve çocuklara büyük geldiğini, bu nedenle istenen korumanın sağlanamadığını belirtti.

Ürettikleri maskelerin, çocukların ağız ve burun kısmını en iyi kapatacak şekilde tasarlandığı bilgisini veren Öziltürk, "Üç kat kumaştan steril ortamda ürettiğimiz maskelere talepler gelmeye başladı. Maskelerimiz sayesinde çocuklarımızı daha iyi koruyacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Moda Tasarım Teknolojileri Alanı Bölüm Şefi Canan Kırıt da okulun Ar-Ge biriminde tasarladıkları maskelerin bebek ve çocuklar için en ideal ölçülerde olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA