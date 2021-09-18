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Kütahya'da yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Emet İlçesinde, yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet İlçesinde, yol kenarındaki kayaya çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin Arı (75) yönetimindeki 43 PE 216 plakalı otomobil, Aydıncık köyü yakınlarında yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Arı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
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