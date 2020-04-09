Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kütahya, Güncel

Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

09.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 20:53
Kütahya'da yaralı pelikan tedavi altına alındı

Kütahya'da bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şube Müdürlüğümüze il merkezi Kümaş mevkiinde dere içerisinde bir vatandaş tarafından ayaklarından yaralı olarak bulunan tepeli pelikan olduğu ihbarı üzerine harekete geçilmiştir. Vatandaş tarafından yaralı olarak dereden çıkarılan pelikan ekiplerimizce teslim alınarak Kütahya Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne tedavisinin yapılması için teslim edilmiştir. Yaralı tepeli pelikan tedavisinin yapılmasının ardından doğal ortamına salınacaktır" denildi.

"Tepeli pelikan (Pelecanus crispus)"

Pelikanların en büyüğüdür. Ülkemizde gözlenen diğer iki pelikan türü olan ak pelikandan çok az, küçük pelikandan ise dörtte bir oranında daha büyüktür. Tepesindeki kıvrık ve kabarık tüyler türe adını verir. Genel vücut rengi grimsi beyaz, göğsü portakal sarısı rengindedir. Besini çoğunlukla balıktan oluşur; ancak bazen karides gibi omurgasızlarla da beslenebilmektedir. Genellikle avlandığı bölgede hangi balıklar varsa onlarla beslenir. Yüzeye çıkan balıkları kendisi avlarken, daha derinlerdeki balıkları karabataklarla işbirliği halinde avlarlar. Tepeli pelikanın farklı ülkelerdeki üreme popülasyonlarına ait bilgiler yıldan yıla değişmekle birlikte; üreyen çift sayısının Yunanistan, Türkiye ve Romanya'da arttığı son yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Nesli küresel ölçekte tehlike altında olan tepeli pelikanın korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler meyvesini vermiştir. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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