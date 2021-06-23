Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Haşim Benli Bulvarı'nda inşaat işçilerinin kaldığı evden yükselen dumanı fark eden vatandaşlar, içeri girerek hasta olduğu için işe gitmediği ve yatağında bulunduğu öğrenilen Fatih Y'yi dışarı çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sobadan çıktığı tespit edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Dumandan etkilenen Fatih Y, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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