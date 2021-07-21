Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama Kütahya'da uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S. A. isimli şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen ve evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen H. D. ile H. H. G.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

KÜTAHYA - Kütahya'da uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S. A. isimli şahısla bağlantılı olduğu tespit edilen ve evlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen H. D. ile H. H. G. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir süre önce uyuşturucu madde kullanımı şüphesiyle Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve hakkında doktor tarafından adli rapor düzenlenen S. A. isimli şahsa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem yapılarak serbest bırakıldı. Devam eden soruşturma kapsamında konu ile bağlantılı olduğu tespit edilen H. D. ve H. H. G. isimli şahısların uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaşılması üzerine şahısların evine yapılan operasyonda H. D. isimli şahsın evinde, 3 paket halinde 40 gram bonzai, 3 paket halinde 5 gram metamfetamin, içerisinde uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen 4 dal sigara, 1 adet lyrica (sentetik ecza) hap, 1 adet hassas terazi,12 adet uyuşturucu içiminde kullanılan payp adı verilen cam aparat ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

H. H. G. ve H. D. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
Kütahya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Can Aksu

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