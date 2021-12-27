Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ergün Caran - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki diğer kişi yaralandı.

Enver Bodur (55) yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, Gediz- Uşak kara yolu Yenikent beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan araçtaki Ahmet Koç (42), 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Gediz'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA / Ergün Caran - Son Dakika Haberleri

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