Kütahya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İsmail Coşkun Çakır yönetimindeki otomobil, Gediz-Çavdarhisar Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.



Kazada, sürücü Çakır ile otomobildeki Hamide ve Zeynep Akpınar ile Ayşe ve Hamide Çakır yaralandı.



Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.