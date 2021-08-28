Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Domaniç - İnegöl Yolu Heyelanlı bölge mevkiinde meydana gelen trafik kazasında İnegöl istikametinden gelen tır ile Domaniç istikametinden giden otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Yarlılardan otomobil sürücüsü V.B. ve E.R.'ye olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı. Yaralı otomobil sürücüsü V.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Domaniç jandarma ve polisinin aynı anda müdahale ettiği kazada, kilometrelerce uzayan kuyruk ve toplanan kalabalık anında dağıtılarak yolun açılması sağlandı.

Domaniç İlçe Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobilde ölenlerle ilgili yürek burkan detay: Kızlarının üniversite kaydı için yola çıkmışlar
Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Kamyonun arkadan çarptığı otomobil alev aldı: 4 ölü, 2 yaralı
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Burak Elmas Enner Valencia Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 19:18:35. #1.14#

title