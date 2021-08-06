Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü H.Ö. (29) yaralandı.

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü H.Ö. (29) yaralandı.

Kaza, Hisarcık- Emet yolu Yeşilova mevkisinde meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 43 PB 378 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü H.Ö., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Kolku

Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Trafikte tartışığı motosiklet sürücüsüne kamyonuyla çarpıp, kaçtı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Çamaşır asan kadın fark etti! Yangınla mücadele eden personelin sularını çöpe atan şahıslara gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Gülben Ergen Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Eda Erdem Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:02:17. #1.15#

title