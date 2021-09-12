Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Cengiz Şahin yönetimindeki 43 ST 286 plakalı sivil polis aracı, Gediz-Uşak kara yolu Jandarma Kavşağı mevkisinde Numan Yalçın'ın kullandığı 43 ABL 409 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Cengiz Şahin ve aynı araçtaki polis memuru Muhammed Esat Coşar ile diğer araçta bulunan sürücü Numan Yalçın, Hasan (58) ve Dudu Yalçın (60), Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Vildan Atasever
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mergim Berisha
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kütahya'da sivil polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 18:09:56. #1.17#