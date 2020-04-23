Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi
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Murat Duran, Kütahya, Güncel, Haber

Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

Kütahya'da ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatı değişmedi.

23.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:08
Kütahya'da ramazan pidesinin fiyatı değişmedi

Kütahya'da ramazan ayının vazgeçilmezi pidenin fiyatı değişmedi.

Fırıncılar ve Büfeciler Odası Başkanı Murat Duran, Kütahyalılar'a en kaliteli ve en uygun fiyatla Ramazan pidesini sunacaklarını ifade ederek, 400 gramlık pidenin yine geçen yıl ki fiyat olan 3 TL'den satılacağını bildirdi.

Ramazan idesi satışı iftardan 2 saat önce sona ereceği belirtildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Ramazan pidesi ve ekmek satışı ile ilgili olarak; Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı gibi pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreç içerisinde oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli güvenlik önlemleri arttırılacak" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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