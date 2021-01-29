Kütahya'da leblebi imalathanesinde yangın söndürüldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir leblebi imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir leblebi imalathanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çukurköy Mahallesi Kadir Ahmet Caddesi'ndeki bir binanın zemin katında bulunan leblebi imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın