Kütahya'da KVKK semineri
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Kütahya'da KVKK semineri

Türkiye Barolar Birliği Meslek İçi Eğitim seminerleri kapsamında, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' (KVKK) konulu sertifikalı eğitim semineri gerçekleştirildi.

21.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:18
Kütahya'da KVKK semineri

Meslek İçi Eğitim seminerleri kapsamında, 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu' (KVKK) konulu sertifikalı eğitim semineri gerçekleştirildi.


Kütahya Vahitpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki seminer, Kütahya Baro Başkanı 'ın açılış konuşması ile başladı.


Seminer Türkiye Barolar Birliği KVKK'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Şakir Uzun, Türkiye Barolar Birliği Kişisel Verileri Koruma Hukuku Eğitim Birimi üyesi Avukat Ecem Kumsal Başyurt'un sunumu ilgiyle izlendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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