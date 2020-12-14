Kütahya?da kuyumcu soygunu girişimi
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Kütahya?da kuyumcu soygunu girişimi

14.12.2020 12:13 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:17
Kütahya?da kuyumcu soygunu girişimi

Kütahya'da kuyumcu soygunu girişimiKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kepenkleri kapalı bir kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 şüpheli, camı kırıp içeri girmek istedikleri sırada çevre esnafın görmesi üzerine olay yerinden kaçtı.

Kütahya'da kuyumcu soygunu girişimi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde kepenkleri kapalı bir kuyumcu dükkanına otomobille gelen 4 şüpheli, camı kırıp içeri girmek istedikleri sırada çevre esnafın görmesi üzerine olay yerinden kaçtı.Olay, sabah 06.00 sıralarında Hisar Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde Hamit Önder'e ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Otomobille gelen ve henüz kimliği tespit edilemeyen 4 şüpheli, kepenkleri halatla çekip açtıktan sonra camı kırıp içeri girmeye çalıştı. Bu sırada çevre esnafın görüp tepki göstermesi üzerine şüpheliler geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine Domaniç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dükkanda inceleme yapılarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kuyumcu dükkanına girmeye çalıştıklarını fark ederek tepki gösteren esnafdan Hayrettin Bozdemir, 'Ben içeride dükkanımdayken arabanın buraya geldiğini gördüm. Kepenkleri kancalı demire taktıktan sonra arabanın arkasındaki kurulu çeki halatı düzeneğiyle kepenkleri patlattılar. Cama çekiçle vurmaya başladılar. Ben dükkandan bağırınca arabaya binip kaçtılar. Araç plakasızdı ve 4 kişilerdi. Silah çektiler bizde yanlarına gidemedik ama tepki gösterince kaçtılar' dedi. 

Kuyumcu soygunu girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa YİĞİT

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