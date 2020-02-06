Kütahya'da kurum, kuruluş ve sanatçılara UNESCO logosu kullanabilme belgesi verildi

06.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:50

Kütahya'da, eserlerinde Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) logosunu kullanma hakkı elde eden kurum, kuruluş ve sanatçılara belgeleri verildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, belediye meclis salonundaki törende yaptığı konuşmada, Kütahya'nın 2017 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na zanaat ve geleneksel halk sanatları alanında dahil edildiğini ve ağa dahil edilen 6 ilden biri olduğunu hatırlattı.

Belediyede UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı adıyla bir birim oluşturduklarını ve bu birimin kentte faaliyet gösteren sanatçıları tespit ederek bir envanter çalışması yaptığını belirten Özden, şöyle konuştu:

"Sonrasında ise bu sanatçılarımızın çalışmalarında UNESCO logosunu kullanabilmeleri konusunda da bir çalışma başlattı. Birimimiz Kültür ve Sanat Dokümantasyon adında bir merkez oluşturarak sanatsal faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşların tespit ve kayıt işlemlerine ilişkin bir yönerge hazırladı. Burada tespitlerin, değerlendirmelerin ve değerlendirme kurulunun nasıl oluşturulacağına dair hükümler belirlendi. Bu merkez çalışmasında 30 sanat dalı belirledi ve bunu sanatçılarımıza duyurdu."

Özden, logoyu kullanmak için 69 müracaat olduğunu ve oluşturulan komisyonun logo kullanımı için müracaat eden sanatçıları, kurum ve kuruluşlar hakkında çalışma yaparak karar verdiğini aktardı.

Valilik, belediye, üniversite, ticaret ve sanayi odası ile çiniciler odasının daimi üyeleri ve ilgili sanat dalına göre uzmanlardan oluşan değerlendirme kurulunun tamamen objektif kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda 17 kişi, kurum ve kuruluş tespit edildiğini bildiren Özden, "Müracaat ve değerlendirmeler her yıl tekrarlanacak ve kriterler doğrultusunda UNESCO logosu kullanma hakkı verilmeye devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından Kütahya sanatına katkı sağlayan ve logo kullanım hakkı elde eden sanatçı, kurum ve kuruluşlara belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA