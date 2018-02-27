Kütahya'da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, mülkiyet sahiplerine sıkıntı vermeden ve katkı payı ödemeden kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütmeye çalıştıklarını bildirdi.

Vefa ve Cumhuriyet mahallelerindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamı içerisinde hak sahibi olan vatandaşlarla Kentsel Dönüşüm İletişim Ofisi'nde bir araya gelen Saraçoğlu, burada yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 hektarlık alanın riskli bölge olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Vefa, Sultanbağı, Osmangazi ve Ziraat mahallelerinin bir bölümünü dönüşüm olarak ele aldıklarını belirten Saraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm için 3 mahalleyi öne almıştık. Bu mahalleler dışında dönüşüme ihtiyaç olan mahalleri de düşündüğümüzde uzun bir süreç olduğunu göreceğiz. Tüm şehri aynı anda dönüştürmek mümkün değil. Kentsel dönüşümde birinci hedefimiz vatandaşımıza, mülkiyet sahiplerine sıkıntı vermeden ve katkı payı ödemeden bu işi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu işte bizim bir arka planımız yok yalnızca vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmeniz adına çalışıyoruz."

Saraçoğlu, toplantı sonunda vatandaşların kentsel dönüşüm projesiyle ilgili sorularını yanıtladı.