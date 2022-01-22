Kütahya'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Kütahya İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin sahada görevlerinin başında çalışmalarını 24 saat esasına göre devam ettiklerini belirtti.

Meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda, Kütahya'da gecenin geç saatlerinde etkili olan kar yağışının etkisini artırarak sürdürdüğüne dikkat çeken İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "Gece geç saatlerde başlayan kar yağışı yüzümüzü güldürdü. Bu kar yağışı bizler için fevkalade sevindirici çünkü her sene biz tarım ve hayvancılık açısından hem de içme suları bakımından büyük önem arz ediyor. Kar yağışı ne kadar fazla olursa ilimiz ve bölgemizde sorunlarımız o kadar azalıyor. Onun için kar yağışı bizim için önemli ve sevinerek karşılıyoruz ve izliyoruz. Şuan için il genelinde Merkez ilçemizle birlikte 13 ilçemizde 19 bölge de karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karla mücadele çalışmalarımızda 53 adet iş makinesi, 19 adet servis aracı ve 100 personelimiz görev yapıyor. Karın yoğunluğuna göre ekiplerimizin yerleri İdaremiz tarafından değiştirilmektedir. Sahada çalışmalarını sürdüren tüm ekiplerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

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