Kütahya'da karla kaplı Yaylacık Ormanı'na yılkı atları için yem bırakıldı
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Kütahya'da karla kaplı Yaylacık Ormanı'na yılkı atları için yem bırakıldı

01.02.2021 11:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:34
Kütahya'da karla kaplı Yaylacık Ormanı'na yılkı atları için yem bırakıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Yaylacık Ormanı'ndaki yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kar yağışının ardından beyaza bürünen Yaylacık Ormanı'ndaki yılkı atları için doğaya yem bırakıldı.

Doğada başıboş gezen ve insanlardan kaçtıkları için görüntülenmesi zor olan yılkı atlarının kar üzerinde yiyecek arayışı, drone kameralarıyla kayda alındı.

Karla kaplanan ormanda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların beslenmesine, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce destek sağlandı.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, AA muhabirine, Yaylacık Ormanı'nda yaklaşık 500 yılkı atının yaşadığını tahmin ettiklerini söyledi.

Civarda yerleşim yeri bulunmadığını belirten Keskin, "Yılkı atları görülmeye değer güzellikte ama her zaman göremiyoruz. Kendilerini insanlardan uzak tutmaya çalışıyorlar. Bunda da oldukça başarılı oluyorlar." dedi.

Keskin, atlar için fırınlardan bayatlamış poğaça, ekmek, simit gibi yiyeceklerle saman bırakıp kış şartlarında beslenmelerine destek olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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