Kütahya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi
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Kütahya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programı düzenlendi

12.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:31
Kütahya'da

Kütahya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kütahya'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde, Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesince düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Lisenin son sınıf öğrencilerinin Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden okuduğu programda, İstiklal Marşı'nın 100. yılı için düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ali Çelik tarafından takdim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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