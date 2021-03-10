Kütahya'da iş kazası: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kütahya'da iş kazası: 1 ölü

10.03.2021 20:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 20:27
Kütahya'da iş kazası: 1 ölü

Kütahya'nın Emet ilçesinde Sülfirik asit fabrikası yapım inşaat firmasında çalışan Mehmet Altın (58) geçirdiği iş kazasıda hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Sülfirik asit fabrikası yapım inşaat firmasında çalışan Mehmet Altın (58) geçirdiği iş kazasıda hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam üstü Emet ilçesi Emetbor işletmesinde meydana geldi. Emetbor işletmesinde yapımı devam eden Sülfirikasit fabrikası inşaat firmasına traktörünü kiralayan ve şoförlük yapan Mehmet Altın, çalışma bölgelerindeki işçilere su takviyesi görevi yapıyordu. Şoför Altın, su takviyesi yaptıktan sonra su deposunun vanasını kapatmak isterken traktörü ile su tankeri arasındaki şafta elbisesini kaptırdı. Meydana gelen kazada şafta kapılan talihsiz şoför ağır yaralandı. Fabrika inşaat firmasının özel ambulans ile Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

10 gün önce işe başladığı öğrenilen Mehmet Altın'ın, daha önce ilçeye bağlı Bahatlar köyü muhtarlığı görevinde bulunduğu açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da iş kazası: 1 ölü
Kütahya'da iş kazası: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Balcı Aleyna Tilki Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Mustafa Er Hakan Kutlu Caner Erkin Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kütahya'da iş kazası: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 20:28:19. #1.14#
title