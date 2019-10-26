Kütahya'da iki otomobil çarpıştı: 9 yaralı

26.10.2019 20:30

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Abdullah Eşme yönetimindeki 43 PF 320 plakalı otomobil ile Mehmet Ali Sarı'nın kullandığı 43 NE 680 plakalı otomobil, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresindeki Eskigediz kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Safiye, Recep, Zeynep ve Ömer Faruk Karaağaç ile Fatma ve Betül Eşme ile Rahime Sarı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA