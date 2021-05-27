Kütahya'da hortum paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kütahya'da hortum paniği

Kütahya'da hortum paniği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağış öncesi oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yağış öncesi oluşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 dakika süren ve boş arazide meydana gelen hortum, ilçe halkı ve Kütahya-Gediz yolunu kullanan vatandaşlarda panik oluştu. Birçok vatandaş araçlarını durdurup bu anı cep telefonlarıyla saniye saniye görüntüledi.

Bu arada, Çavdarhisar İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hortum boş arazide 10 dakika boyunca devam etti. Çavdarhisar barajı ve Yamankaya Mevkii'nde etkisini yitirdi. İlçe merkezine doğru yönlenmemesi büyük bir şans oldu. Kütahya Gediz yoluna bir kilometre mesafe olan hortum vatandaşlarımızda da panik oluşmuştur. Şu ana kadar bize tarım arazileriyle ilgili bir zarar ihbarı gelmedi" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da hortum paniği
Kütahya'da hortum paniği
Kütahya'da hortum paniği
Kütahya'da hortum paniği
Kütahya'da hortum paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Marketteki kadının etek altı görüntülerini çeken sapık yakalandı: Bir anlık hevesle yaptım
Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Limon bahçesinde işlenen cinayet 9 yıl sonra çözüldü, iç çamaşırındaki kan lekesi katili yakalattı
Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu öne sürülen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı
Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu öne sürülen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Antony Blinken Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sibel Can Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kütahya'da hortum paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:20:49. #1.14#

title