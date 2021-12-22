Kütahya'da hafızlık icazet merasimi düzenlendi

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 36 kız öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı.

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Fuatpaşa, Bölcek, Hesna Köksal ve Parmakören Kız Kur'an kursları ile hafızlık proje okulları Şule Mete Tetik ve Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Dumlupınar Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Ali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Kur'an talebelerinin Kur'an'ı ezberleyerek çok önemli bir işi başardıklarını söyledi.

İcazet merasiminin öğrenciler hayatları için bir mihenk taşı olacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hafız olan, bunu başarabilen dimağlar birçok şeyi de başarır. Memleketimizin onlara ihtiyacı var. Öğrencilerimiz gelecekte hem hafızlıkları hem de diğer eğitimleri ile ülkemize çok büyük katkılar sunacaklardır. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile İl Müftülüğümüzün ortak gerçekleştirdiği bu proje, bir taraftan hafızlık eğitimini alan diğer yandan da örgün eğitimlerine devam eden gençlerimizin olması kurumların işbirliğinin ülkemizde ne kadar başarılı ve önemli olduğunun bir göstergesi."

Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Belgin Konarılı da hafızlık icazet merasimlerinin dünyanın en huzurlu ve mutluluk verici manzarası olduğunu dile getirdi.

Eskiden kız hafızların sayıca erkeklerden daha az yetiştiğini aktaran Konarılı, "Eskiden bir ilde 5-10 kız hafız, bunun yanında 100 erkek hafız yetiştiriliyordu. Bazı dönemler ise 50 kız hafız, 2 erkek hafız yetiştirdik. Şimdi görüyoruz ki neredeyse erkek ve kız hafızlar başa baş gidiyorlar. Elhamdülillah Müslüman, dindar ve eğitime önem veren Kur'an toplumunun göstergesidir." diye konuştu.

Törende Belediye Başkanı Alim Işık, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de birer konuşma yaparak hafız öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesinin ardından Ayasofya Camisi Baş İmamı Ferruh Muştuer ile Fatih Camisi Baş imamı Metin Çakar Kur'an ziyafeti sundu.

AA / Ramazan Doğan - Son Dakika Haberleri

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