Kütahya'da engelli sağlık personelini darbeden kişi gözaltına alındı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, hastanede engelli sağlık personelini darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi çocuk polikliniğinde sekreterlik yapan engelli Resul Bağış (27), kendisiyle tartışan hasta yakını E.T'nin saldırısına uğradı.

Darp sonucu bayılan Bağış, hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli E.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırı kınandı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk polikliniğinde görev yapan arkadaşımıza bugün bir hasta yakını tarafından gerçekleştiren fiziki saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Acil serviste tedavisi yapılan personelimizin sağlık durumu iyi olup gözlem altında tutulmaktadır. Her zaman olduğu gibi salgın sürecinde de büyük özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yapılan her türlü şiddetin karşısındayız. Konuyla ilgili beyaz kod verilmiş gerekli adli süreç başlatılmıştır."

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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