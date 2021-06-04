Kütahya'da Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtıldı
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Kütahya'da Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kütahya'da Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Kütahya'da, Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Kütahya'da, Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında tarihi Ulu Camii'nde cuma namazından çıkan vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, etkinlikte, yaptığı açıklamada, herkesin çevreye ve doğaya karşı olan sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Gelecek nesillere temiz bir doğa ve çevre bırakılması gerektiğini belirten Çelik, "Çevreyle ilgili farkındalık oluşturmak hepimizin görevi haline geldi. Küresel ısınma nedeniyle dünyada iklim değişikliklerinin yaşandığı bir süreçteyiz. Bu değişikliklerin yansımalarını hayatımızda hissetmeye başladık. Meteorolojik olaylardaki ani değişimler hayatımızı zorlaştırmaya başladı. Bu doğa ve çevre sadece bize ait değil. Bizim çocuklarımıza ve gelecek nesillere ait bir değer." diye konuştu.

Etkinlik kapsamında bin fidan dağıtıldığı bildirildi.

Kütahya'da Dünya Çevre Günü nedeniyle vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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