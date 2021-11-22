Kütahya'da "Doğru Beslen Sağlıklı Kal Projesi" tanıtıldı

KÜTAHYA (AA) - ??????? Kütahya'da, Türk Böbrek Vakfı tarafından hayata geçirilen "Doğru Beslen Sağlıklı Kal Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organize ettiği program, kentteki okul öncesi kurum müdürleri ile bünyesinde okul öncesi sınıfı bulunan okulların müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, programda yaptığı konuşmada, beslenmenin hayatın her döneminde önemli olduğuna fakat çocukluk döneminde daha önemli olduğunu söyledi.

Çocukluk çağında beslenme bilincinin aşılanmasıyla bilinçli bireyler yetişeceğini ve beslenme problemlerinin en aza indirilebileceğini belirten Başyiğit, "Bu konudaki çalışmaları nedeniyle Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk ve diğer vakıf üyelerine teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de vakfın çalışmalarını anlatarak projenin amacına ulaşması için gayret ettiklerini bildirdi.

Daha sonra Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Tekirdağ Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Ali Arda ise projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Projenin protokolü, Başyiğit ile Erk arasında imzalandı.