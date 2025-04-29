Kütahya'da deprem oldu mu? 29 Nisan Salı bugün Simav'da deprem mi oldu SON DAKİKA?

29 Nisan Salı günü Kütahya'da deprem oldu mu sorusu, vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Kütahya'da yaşanan son dakika deprem durumu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz. Kütahya'da deprem oldu mu, Kütahya'da deprem mi oldu gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz. 29 Nisan Salı bugün Kütahya'da deprem mi oldu? Kütahya'da deprem oldu mu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte, Kandilli depremler listesi:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

İşte, AFAD depremler listesi