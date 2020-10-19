Kütahya'da demir doğrama atölyesindeki kazada 1 işçi öldü
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Kütahya'da demir doğrama atölyesindeki kazada 1 işçi öldü

19.10.2020 20:57 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:00
Kütahya'da demir doğrama atölyesindeki kazada 1 işçi öldü

Kütahya'da demir doğrama atölyesinde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Kütahya'da demir doğrama atölyesinde meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Fuat Paşa Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren demir doğrama atölyesinde çalışan Orhan Durmuş'un (54) yaralı halde yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede, Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Orhan Durmuş'un, spiral makinesiyle demir doğrama işlemi yaparken boynundan yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Durmuş'un cesedi, incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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