Kütahya'da darp olayına 2 tutuklama Kütahya'da bir kişinin darp edilerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen ve gözaltına 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da bir kişinin darp edilerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen ve gözaltına 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce sokak girişinde Murat Yenilmez (35) isimli şahsın düşme neticesinde başını yere vurduğu, beyin kanaması geçirdiği, kafatasında kırık olduğu tespit edilerek kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.



Olayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Y. M., İ. A., A. C. ve İ. B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İ.A ifadesinde İ. B'nin Murat Yenilmez'in birasını almak için başından yaraladığını belirtti. İ.B. ise suçlamaları reddetti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan İ.A. ve İ.B. tutuklanırken, Y.M. ise serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA