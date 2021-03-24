Kütahya'da bir köy ile üç mahallede bazı cadde ve sokaklar Kovid-19 karantinasına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köy ve üç mahallenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.