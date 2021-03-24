Kütahya'da bir köy ile üç mahallede bazı cadde ve sokaklar Kovid-19 karantinasına alındı
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Kütahya'da bir köy ile üç mahallede bazı cadde ve sokaklar Kovid-19 karantinasına alındı

24.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:12
Kütahya'da bir köy ile üç mahallede bazı cadde ve sokaklar Kovid-19 karantinasına alındı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köy ve üç mahallenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir köy ve üç mahallenin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Yarış köyü ve ilçe merkezindeki Hamam, Akpınar ve Esentepe mahallelerinde pozitif vakaların arttığı bildirildi.

Bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı belirtilen açıklamada, salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu yerleşim birimlerinde bazı cadde ve sokaklarda 10 günlüğüne karantina uygulanacağı duyuruldu.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı ifade edildi.

Öte yandan, salgın nedeniyle ilçe pazarının geçici süreyle kurulmaması kararlaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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