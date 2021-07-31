Kütahya'da asit yüklü tankerle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kütahya'da asit yüklü tankerle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kütahya'da asit yüklü tankerle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Alibey Aydın - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit yüklü tankerle otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asit yüklü tankerle otomobilin çarpışması sonucu, 5 kişi yaralandı.

E.M'nin kullandığı 33 ALU 68 plakalı asit tankeri, Tavşanlı-Emet kara yolunun 2. kilometresindeki Derecik kavşağında O.K. yönetimindeki 16 BC 499 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tankerdeki asit yola döküldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kara yoluna dökülen asidin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alibey Aydın

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