06.03.2020 21:11 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:11

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi personeline diksiyon eğitimi verildi.



Yaklaşık 100 kişinin katıldığı kursta diksiyon eğitmeni Eray Özden Akça tarafından, etkili iletişim, konuşma kuralı, doğru nefes alıp verme gibi konularda bilgi verildi, dil ve dudak egzersizleri yapıldı.



Diksiyon eğitmeni Eray Özden Akça, İki grup halinde verilen eğitimin oldukça verimli geçtiğini söyledi.



112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ise, Kütahya Acil Çağrı Merkezi olarak 2020 yılı eğitimlerine başladıklarını, personelin tamamına stres yönetimi, diksiyon gibi konularda eğitimler verildiğini söyledi.



Eğitimleri her yıl düzenli olarak yaptıklarını ifade eden Yiğit, "Bu eğitimlerin meyvelerini alıyoruz. Personelimiz daha eğitimli şekilde vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA