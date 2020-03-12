Kütahya Belediyesinin "İkamet Kart" projesine esnaftan destek Kütahya Belediyesince hayata geçirilen ve ikamet kaydını kente aldıran üniversite öğrencilerine avantajlar sağlayan "İkamet Kart" projesine, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine (KÜTESOB) bağlı oda başkanlarından destek geldi.

Kütahya Belediyesince hayata geçirilen ve ikamet kaydını kente aldıran üniversite öğrencilerine avantajlar sağlayan "İkamet Kart" projesine, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine (KÜTESOB) bağlı oda başkanlarından destek geldi.



Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin ikametini Kütahya'ya aldırmaları için başlattıkları proje kapsamında esnaf odaları başkanları ile Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kart sahibi öğrencilere esnafın da desteğiyle alışverişlerinde yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulanacağını söyledi.



Projeyle kent nüfusunun 252 bin 633 kişiye yükseldiğini ve böylece Kütahya Belediyesinin ilk kez 250 bin-500 bin nüfuslu il belediyeleri arasına girerek bir üst sınıfa yükseldiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Projemize destek veren başta öğrencilerimize tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu uygulama ile göreceksiniz, öğrencilerimiz çevre illerde gitmeyecek ve buradan alışveriş yapacak. Esnafımız rahat olsun. Esnafımıza yaptıkları jestten dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi onlara hizmetkar olmaya devam edecektir. 1480 öğrenci belediyeye başvurarak İkamet Kart talebinde bulundu. Bu sayı hızla artacaktır."

Işık, çağrıları üzerine geçen yıl 11 bin öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırdığını aktardı.

KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, projeden hem öğrencilerin hem de esnafın fayda göreceğini vurguladı.

Toplantı sonunda oda başkanlarına, iş yerlerine asmaları için indirim broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA