Kütahya Belediyesinin "İkamet Kart" projesine esnaftan destek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kütahya Belediyesinin "İkamet Kart" projesine esnaftan destek - Haber
Alim Işık, Kütahya, Güncel

Kütahya Belediyesinin "İkamet Kart" projesine esnaftan destek

Kütahya Belediyesince hayata geçirilen ve ikamet kaydını kente aldıran üniversite öğrencilerine avantajlar sağlayan "İkamet Kart" projesine, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine (KÜTESOB) bağlı oda başkanlarından destek geldi.

12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:02
Kütahya Belediyesinin

Kütahya Belediyesince hayata geçirilen ve ikamet kaydını kente aldıran üniversite öğrencilerine avantajlar sağlayan "İkamet Kart" projesine, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğine (KÜTESOB) bağlı oda başkanlarından destek geldi.


Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya'da öğrenim gören öğrencilerin ikametini Kütahya'ya aldırmaları için başlattıkları proje kapsamında esnaf odaları başkanları ile Belediye Sosyal Tesislerinde bir araya geldi.

Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kart sahibi öğrencilere esnafın da desteğiyle alışverişlerinde yüzde 10 ila yüzde 30 indirim uygulanacağını söyledi.


Projeyle kent nüfusunun 252 bin 633 kişiye yükseldiğini ve böylece Kütahya Belediyesinin ilk kez 250 bin-500 bin nüfuslu il belediyeleri arasına girerek bir üst sınıfa yükseldiğini dile getiren Işık, şunları kaydetti:

"Projemize destek veren başta öğrencilerimize tüm hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum. Bu uygulama ile göreceksiniz, öğrencilerimiz çevre illerde gitmeyecek ve buradan alışveriş yapacak. Esnafımız rahat olsun. Esnafımıza yaptıkları jestten dolayı teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi onlara hizmetkar olmaya devam edecektir. 1480 öğrenci belediyeye başvurarak İkamet Kart talebinde bulundu. Bu sayı hızla artacaktır."

Işık, çağrıları üzerine geçen yıl 11 bin öğrencinin ikametini Kütahya'ya aldırdığını aktardı.

KÜTESOB Başkanı İbrahim Yiğit, projeden hem öğrencilerin hem de esnafın fayda göreceğini vurguladı.

Toplantı sonunda oda başkanlarına, iş yerlerine asmaları için indirim broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi Haber
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı Haber
Ekranda duyduğu haber sonrası mağazadaki tüm televizyonları kırdı
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı Haber
Elinde tuttuğu güvercine 55 bin dolar verdiler, satmadı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
İmamoğlu'na soru beklemediği yerden geldi: Size koronavirüs mü bulaştı?
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Fransa'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e yükseldi
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Juventus'ta Daniele Rugani koronavirüse yakalandı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Atletico Madrid, son şampiyonu Liverpool'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Paris-Saint Germain, Dortmund'u 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
Fatih Terim ve Donk arasındaki koronavirüs önlemi, sosyal medyayı salladı
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
ABD'de yapılması planlanan koronavirüs konferansı, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Atiba, Kopenhag antrenmanını ziyaret etti
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT' cezası
RTÜK'ten Halk TV'ye "MİT" cezası
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Son Dakika: Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendi
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Son Dakika: YÖK Başkanı: Koronavirüse karşı üniversiteleri tatil etmek riskli olabilir
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Cristiano Ronaldo, Rugani'de koronavirüs görülmesi nedeniyle İtalya'ya bir süre daha dönmeyecek
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Donald Trump Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Şallı Hülya Avşar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ünal Karaman Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Futbol Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Kütahya Belediyesinin "İkamet Kart" projesine esnaftan destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 12:46:16. #1.15#