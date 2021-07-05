Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi
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Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi

Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi
Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan - Haberler | Güncel

Kütahya Barosu Genel Kurulunda, Baro Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Atam yeniden seçildi.

Kütahya Barosu Genel Kurulunda, Baro Başkanlığına mevcut başkan Ahmet Atam yeniden seçildi.

Ahmet Atam ile Yusuf Mersin'in başkanlık için yarıştığı genel kurulda seçim yapıldı.

Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde yapılan seçimi 198 oy alan Atam kazandı.

Atam, yaptığı açıklamada, "Baromuzun 46'ncı Olağan Genel Kurulu münasebetiyle, beni tekrar Kütahya Baro Başkanlığına layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu onurlu görevin sorumluluğunu bir an olsun unutmadan, ilk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdüreceğime emin olmanızı isterim. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi
Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi
Kütahya Baro Başkanlığına Ahmet Atam yeniden seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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