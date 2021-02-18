"Kusursuz kulak" Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı
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"Kusursuz kulak" Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı

18.02.2021 11:07 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:46

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Muş Ovası'nda bir ağacın altında piyano çalma hayalini gerçekleştirdi.

Duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip 9 yaşındaki görme engelli Bager Çalışcı, Muş Ovası'nda bir ağacın altında piyano çalma hayalini gerçekleştirdi.

Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan doğuştan görme engelli ve "absolut" (kusursuz) kulağa sahip Çalışcı, kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeteneğini keşfeden kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser'in desteğiyle köyde konser veren Çalışcı, karla kaplı arazide ağacın altında piyano çalma hayalini babasına iletti.

Bunun üzerine oğlunu Muş Ovası'na getiren baba Çalışcı, bir ağacın altında piyano çalmasını sağlayarak, mutluluğuna ortak oldu.

"Kusursuz kulak" Bager'in dokunuşlarıyla piyanonun tuşlarından yükselen melodiler, ovanın geniş arazilerinde doğanın sessizliğiyle bütünleşti.

"Bu ortamda piyanonun sesi harikaydı"

Çalışcı, AA muhabirine, doğada sessiz bir yerde piyano çalma hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Piyanoyu çok sevdiğini ve iyi eğitim alarak başarılı bir piyanist olmak istediğini anlatan Çalışcı, "Bunun için bir yolculuğa çıktım. Güzel hayallerim var. Kimseye yük olmadan kendi ayaklarım üstünde durarak bunları gerçekleştirmek istiyorum. Babam bana karın nasıl yağdığını anlattı. Ben de bozkırda, bembeyaz, karla kaplı alanda bir ağacın altında piyano çalmak istediğimi söyledim. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Bu ortamda piyanonun sesi harikaydı. Beni heyecanlandırdı. Çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da piyano çalmayı çok istiyorum." şeklinde konuştu.

"Oğlumun hayal ettiği gibi bir yere geldik"

Baba Çalışcı ise piyano sesinin doğada nasıl yankı bulacağını merak eden oğlunun isteğini yerine getirdiğini belirtti.

Oğlunun hayallerini gerçekleştirmesi için elinden gelen desteği vereceğini aktaran Çalışcı, şunları kaydetti:

"Oğlumun hayal ettiği gibi bir yere geldik. Ona bembeyaz bir ovanın ortasında ve bir ağacın altında olduğumuzu anlattım. Çok heyecanlandı ve uzun süre piyano çaldı. Sessiz ortamda nota seslerinin kulağına nasıl geleceğini öğrenmek istiyordu. Bu tür ortamların kulağını, beynini geliştireceğine inanıyoruz. Çok yetenekli bir çocuk. Bazen yerde uzanıp başını ellerinin arasına alarak saatlerce kafasındaki sesleri dinler. Sonra kalkıp piyanoyla bestesini çalar. Sanki daha önce yaptığı beste üzerinde saatlerce çalışmış gibi net bir çalışma çıkarır. Burada yaptığımız etkinlik onun bu yolculuğundaki çalışmalarına ışık tutacak."

'Kusursuz kulak' Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı
'Kusursuz kulak' Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı
'Kusursuz kulak' Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı
'Kusursuz kulak' Bager, karla kaplı Muş Ovası'nda piyano çaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yahya Sezgin

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