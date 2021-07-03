Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
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Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bir jeotermal enerji firmasına ait iş makinesinin motor kısmına su kuşu yuva yaptı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, bir jeotermal enerji firmasına ait iş makinesinin motor kısmına su kuşu yuva yaptı. Durumu fark eden operatörün bildirmesi üzerine, yetkililer yavrular çıkana kadar iş makinesini olduğu yerden kaldırmama kararı aldı.

Aydın- İzmir karayolu üzerinde bir jeotermal enerji firması, iş makinesi ile geçen hafta kazı çalışması başlattı. Araya hafta sonu girmesi sonucu, iş makinesi olduğu yerde bırakıldı. Hafta başında iş makinesini çalıştıran operatör bir kuşun sürekli motor kısmına girip çıktığını fark etti. Motor kapağını açan operatör, kuş yuvasıyla karşılaştı. İş makinesini durduran operatör, firma yetkililerine haber verdi. İnceleme yapan yetkililer, iş makinesini çalıştırmama kararı aldı. Yetkililer, yavru kuşların uçmasına kadar bekleyeceklerini ve bu süre zarfı içerisinde iş makinesini çalıştırmayacaklarını bildirdi. İş makinesinin etrafı koruma altına alınırken, firma yetkilileri bir de pankart hazırlayıp üzerinde, 'Yuva için madem iş makinemizi seçtin, bizde yavruların kanatlanıp uçana kadar koruyup kollayacağız' yazısı yazarak iş makinesin önüne astı.

YAVRULAR UÇANA KADAR İŞ MAKİNESİ ÇALIŞTIRILMAYACAK

Jeotermal firması idari işler amiri İbrahim Lazaoğlu, Geçen Pazartesi günü iş makinesi operatörü makineyi çalıştırmak için geldiğinde motor kapağından bir kuşun sürekli girip çıktığını fark ediyor. Kontrol etmek amacıyla kapağı kaldırınca yuvayı fark ediyor. Daha sonra da bize haber verdi. Olduğu yerde etrafını çevirerek koruma altına aldık. İş makinesi 1,5 ay kadar bu şekilde burada bekleyecek. Diğer makinelerle işimize devam etmeye çalışıyoruz. Yavrular çıkıp uçana kadar iş makinesi böyle kalacak. 15- 20 gün kadar yumurtaların çıkması bekleniyor. 1,5 ay gibi de yavruların uçma aşaması var. O aşamadan sonra yavruları uçurabilirsek makinemizi çalıştıracağız dedi.

Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi, yavrular uçana kadar çalıştırılmayacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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