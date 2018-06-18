Kuşum Aydın, Burak Özçivit'e Benzemek İçin Estetik Ameliyat Olacak

Geçtiğimiz gün oyuncu Elif Kramer ile Bebek'te görüntülenen Kuşum Aydın, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yıllar önce yaptırdığı dolgular yüzünden başı dertte olan Aydın, yeniden estetik yaptırarak Burak Özçivit'e benzemek istediğini söyledi.

"BURAK'IN FOTOĞRAFINI GÖSTEREREK AYNISI YAP DİYECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çok konuşulan şarkıcı, "Photoshop'un dibine vurdum. Çünkü diğer türlü güzelleşemiyorum. Estetik yaptıracağım zaten. Doktora Sinan Akçıl ve Burak Özçivit'in fotoğrafını gösterip 'aynısını yap' diyeceğim" dedi.

Kuşum Aydın'ın photoshop yaptığı fotoğraf

"DOLGULARDAN DOLAYI YÜZÜMDEKİ KAN DOLAŞIMINDA SORUN YAŞIYORUM"

Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor."