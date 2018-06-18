Kuşum Aydın, Burak Özçivit'e Benzemek İçin Estetik Ameliyat Olacak
Geçtiğimiz gün photoshoplu halini paylaşarak gündeme gelen Kuşum Aydın, yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'e benzemek için estetik ameliyat olacak.
Geçtiğimiz gün oyuncu Elif Kramer ile Bebek'te görüntülenen Kuşum Aydın, muhabirlerle ayak üstü sohbet etti. Yıllar önce yaptırdığı dolgular yüzünden başı dertte olan Aydın, yeniden estetik yaptırarak Burak Özçivit'e benzemek istediğini söyledi.
"BURAK'IN FOTOĞRAFINI GÖSTEREREK AYNISI YAP DİYECEĞİM"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafı çok konuşulan şarkıcı, "Photoshop'un dibine vurdum. Çünkü diğer türlü güzelleşemiyorum. Estetik yaptıracağım zaten. Doktora Sinan Akçıl ve Burak Özçivit'in fotoğrafını gösterip 'aynısını yap' diyeceğim" dedi.
"DOLGULARDAN DOLAYI YÜZÜMDEKİ KAN DOLAŞIMINDA SORUN YAŞIYORUM"
Aydın, yıllar önce yüzüne yaptırdığı dolgular nedeniyle zor günler geçirmiş, yaşadıklarını da şu sözlerle anlatmıştı: "Yüzüme enjekte edilen dolgular alerji yaptı. Yüzüm morardı. Yüzümdeki kan dolaşımında sorun yaşıyorum. O yüzden yüzüm şiş duruyor."
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bayagi yakisikli olmus.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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boşuna uğraşma gülüm . . şahinden Ferrari olmaz :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kuşum. benimCevap Yaz Yayından Kaldır
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bırak bu işleri artık kuşum Aydın vazgeç bu sevdadan seni kimler gazlıyorlarsa onlar estetik olsun da benzesinler özçivite ayrıca deve kuşu olsan ne tavus kuşu olsan ne kuş kuştur sen yine kuşum Aydın olarak seni seven insanlar bu halinle seviyor zaten ne gereği var estetiğe ? artık bak epeyce yaşlanmışsın da !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yok artık yaa . . saçmalamışCevap Yaz Yayından Kaldır