Küstüm çiçeğinin yaprağından yiyen çocuk zehirlendi

Küstüm çiçeğinin yaprağından yiyen çocuk zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde küstüm çiçeğinin yaprağını yiyen bebek zehirlendi.

18.09.2019 18:36
Küstüm çiçeğinin yaprağından yiyen çocuk zehirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde küstüm çiçeğinin yaprağını yiyen bebek zehirlendi.


Olay Yeniceköy'de meydana geldi. Evde oyun oynayan 1 yaşındaki Betül Hifa Eren, iddiaya göre evde bulunan küstüm çiçeğinin yaprağından yedi. Fenalaşan minik Betül ailesi tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada zehirlendiği belirlenen küçük Betül, tedavisinin ardından ambulansla Bursa'ya sevk edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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