Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
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Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

22.10.2020 00:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 00:57
Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde akşamlar saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya muhteşem görüntüler çıktı.

Avanos'ta binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri kendisine hayran bıraktı. Adeta hareket eden dev bir bulutu andıran sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünden kaldı. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları herkesin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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