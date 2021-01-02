Kuşların elektrik akımına kapılmaması için trafo direğine cansız manken koydular

VAN'ın Erciş ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kuşların elektrik tellerine konup akıma kapılmaması için trafo direğine cansız manken yerleştirdi. Mahalle Muhtarı Maksut Tuz, kuş ölümlerinin fazla olması nedeniyle mahallede yaşayanların böyle bir tedbir aldığını söyledi.

İlçeye 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresine göre ağaçlık alanı fazla olduğu için kuşların geldiği Yeşilova Mahallesi'nde yaşayanlar, kuş ölümlerini önlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Ağaçlık alana gelen ve burada yuvaları olan kuşların, elektrik direklerine ve trafonun da bulunduğu bölgedeki tellere konup ölmeleri üzerine mahalledekiler çareyi cansız mankenle buldu. Mahallede yaşayanlar, trafonun bulunduğu direğe korkuluk görevi gören cansız mankeni yerleştirdikten sonra kuş ölümleri azaldı. Trafonun bulunduğu direkteki cansız mankeni göre kuşların alana yaklaşmamaya başlaması üzerine, mahalleli rahat bir nefes aldı. Yeşilova Mahalle Muhtarı Maksut Tuz, kuşlar için duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Sosyal sorumluluğun yerine getirildiğini belirten Tuz, "Mahallemiz ağaçlık bir alana sahip. Böyle olunca ağaçların tepesinde kuş yuvaları görmek fazlasıyla mümkün. Bu alan da böyle bir yer. Kuşların burada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesini gören vatandaşlarımız, kuşları bu alandan uzaklaştırmak için trafonun bulunduğu direğe insan maketi yerleştirmişler. Bu duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum" dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL